Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 3 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили об отсутствии договора с Украиной об операции в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии: у Кишинева и Киева нет договора о военной операции в Приднестровье
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Родион Прока / РИА Новости

У Кишинева и Киева отсутствуют договоренности о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом заявил глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян, передает Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии).

«Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд», — указал чиновник.

Ранее активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией. По его словам, переброска Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляется ночью по отремонтированному мосту в поселке городского типа Затока. Активист подполья отметил, что 28 февраля туда прибыло несколько фур: «Едут еле-еле, обычно так они везут что-то тяжелое под тентами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
«Волгу» наказали за брошенный в игрока «Зенита» во время матча банан
42-летняя Кристина Агилера раскрыла секрет красоты
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении
Машина Генпрокуратуры стала участницей массового ДТП на Кутузовском
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-24 в ДНР
Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на одном направлении
МИД обратился к принуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.