Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией

РИА Новости: Украина перебрасывает военных и технику через Николаев к границе с Молдавией

Активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу сказать пару слов по проводу Приднестровья. Уже как неделю ВСУшники перебрасывают военную технику и "пушечное мясо" из Николаева в сторону Одессы. (…) Знаю, что они базируются в городе Рени, а там получают дальнейшие указания», — рассказал собеседник агентства на видео, записанном накануне.

По его словам, переброска Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляется ночью по отремонтированному мосту в поселке городского типа Затока. Активист подполья отметил, что 28 февраля туда прибыло несколько фур: «едут еле-еле, обычно так они везут что-то тяжелое под тентами».

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала сделать все возможное, чтобы не допустить новой войны в Приднестровье. 1 марта молдавские власти опровергли информацию о возможном проведении провокации с использованием радиоактивных материалов с украинской стороны. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовится к совершению провокационных действий вблизи Приднестровья.