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05:32, 3 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачной попытке прорыва ВСУ в ЛНР

РИА: российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Самара.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели подойти к переднему краю. Разведка обнаружила их еще на подступах, после чего по ним открыли огонь из минометов и гранатометов. Противник разбежался разрозненными группами по лесу и был уничтожен. Самара отметил, что на некоторых участках расстояние до противника достигало 80 метров.

Ранее командир минометного расчета с позывным Антип рассказал, что киевское командование бросает солдат ВСУ на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями. «Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут», — заявил он.

23 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что ВСУ укрепляют запасные позиции на случай прорыва обороны на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Эксперт уточнил, что вторая и третья линии обороны ВСУ на данных направлениях усилены личным составом, а также противотанковыми огневыми средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

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Марина Совина
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