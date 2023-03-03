Минометчик Антип: Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами

Киевское командование бросает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями. Об этом

РИА Новости сообщил командир минометного расчета с позывным Антип, работающий на кременском направлении в Донбассе.

Он рассказал, как его подразделение несколько раз пресекало попытки противника окопаться, и каждый раз бойцы ВСУ забирали своих раненых и убитых и продолжали копать. При этом они появлялись в зоне поражения минометов с минимальными временными промежутками, зачастую даже еще до прекращения обстрела. «Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут», — заявил минометчик.

27 февраля подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие Вооруженные силы России в районе Кременной, пренебрегая потерями. «Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — заявил он.