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03:02, 3 марта 2023Бывший СССР

Минометчик рассказал о приказе Киева рыть позиции под обстрелом

Минометчик Антип: Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Киевское командование бросает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборудование позиций даже под артобстрелами, не считаясь с потерями. Об этом
РИА Новости сообщил командир минометного расчета с позывным Антип, работающий на кременском направлении в Донбассе.

Он рассказал, как его подразделение несколько раз пресекало попытки противника окопаться, и каждый раз бойцы ВСУ забирали своих раненых и убитых и продолжали копать. При этом они появлялись в зоне поражения минометов с минимальными временными промежутками, зачастую даже еще до прекращения обстрела. «Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут», — заявил минометчик.

27 февраля подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие Вооруженные силы России в районе Кременной, пренебрегая потерями. «Пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — заявил он.

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Марина Совина
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