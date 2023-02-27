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08:31, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о потерях Киева в районе Кременной

Марочко заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие Вооруженные силы России в районе Кременной, пренебрегая потерями. Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе наступления на прошлой неделе украинские войска понесли большие потери. «И, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом», — заявил Марочко.

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Алевтина Запольская
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