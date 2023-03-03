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16:08, 3 марта 2023Экономика

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск новой Lada Granta в следующем году

Вице-премьер Мантуров анонсировал выпуск обновленной Lada Granta в конце 2024 года

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Производство обновленной модели Lada Granta начнется в конце 2024 года. Об этом на церемонии запуска серийного производства Lada Vesta в Тольятти заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Какие именно опции получит новинка, Мантуров не уточнил. Однако в 2022 году в «АвтоВАЗ» говорили о планах начать выпуск модели нового семейства сегмента B в те же сроки.

В нынешнем варианте модели Vesta имеются такие опции, как подушка безопасности водителя и переднего пассажира, система АБС, обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на сенсорном экране.

Год назад выпуск пришлось приостановить из-за дефицита импортных комплектующих, который возник на фоне начала боевых действий на Украине и санкций западных стран. В начале февраля автомобили закончились во всех автосалонах страны.

Ранее сообщалось, что на фоне ухода из России западных производителей россияне начали активно скупать Lada Granta в варианте 2022 года, то есть лишенную большого количества привычных опций, в том числе автоматической коробки передач и АБС. За февраль спрос вырос до 16,25 тысячи, что на 161,4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Платон Щукин
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