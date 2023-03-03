Российский экспорт в Европу упал более чем в два раза

Eurostat: экспорт из России в ЕС с марта по декабрь упал на 53%, до 10,3 млрд евро

После начала спецоперации на Украине поставки российских товаров и сырья в Евросоюз резко сократились — с марта по декабрь прошлого года экспорт снизился на 53 процента в денежном выражении, с 21,8 миллиарда евро (1,7 триллиона рублей) до 10,3 миллиарда (825 миллиардов рублей) в декабре. Более чем двукратное падение связано с введенными ЕС ограничительными мерами, сообщает европейское статистическое агентство Eurostat.

В результате доля России в импорте региона снизилась по шести ключевым категориям: газу — с 36 процентов за 2021 год до 21 процента в за 2022-й, углю — с 45 до 22 процентов, нефти и нефтепродуктам — с 28 до 21 процента. Кроме того, страна сократила поставки удобрений, а также железа и стали, ее доля в общем импорте за год упала с 29 до 22 процентов и с 16 до 10 процентов соответственно.

Агентство отмечает, что значительно сократить зависимость от России Евросоюзу удалось еще до введения санкций в отношении нефти и нефтепродуктов. Ограничения вступили в силу 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023-го соответственно.

Введенные санкции серьезно повлияли на объем нефтегазовых доходов России — по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), в январе текущего года они упали на 38 процентов, до 18,5 миллиарда долларов. Причем за аналогичный период прошлого года доходы составляли 30 миллиардов долларов.

В марте российские власти ожидают, что объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 132,1 миллиарда рублей, что станет максимумом с начала года. По итогам февраля бюджет недополучил 95,7 миллиарда рублей.