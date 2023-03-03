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14:32, 3 марта 2023Мир

В ФРГ открестились от поставок швейцарских танков Leopard 2 на Украину

Reuters: в Минобороны ФРГ заявили, что швейцарские Leopard 2 не предназначены для Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны ФРГ подтвердило запрос о покупке у Швейцарии снятых с консервации танков Leopard 2, которые не предназначены для поставки на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу немецкого оборонного ведомства.

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Глеб Бажуткин
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