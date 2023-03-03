МИД ответил на 50-летние санкции Украины против России

МИД России прокомментировал введение Украиной антироссийских санкций на 50 лет

50-летний срок санкций, которые ввела Украина против России, отражает видение Киева продолжительности российско-украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Все чаще киевский режим вводит ограничительные меры "на 50 лет", что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта», — указали в министерстве, также напомнив заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что примирение и сотрудничество России и Украины невозможно в ближайшие 100 лет.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО) о санкциях сроком на 50 лет против российских спортсменов. Под рестрикции попали легкоатлетка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

До этого Зеленский предложил Верховной Раде ввести санкции против финансовых учреждений России сроком на 50 лет. Ограничения предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими банкам России, а также запрет на деловые отношения с российскими финансовыми организациями и покупку ценных бумаг.

