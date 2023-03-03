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14:51, 3 марта 2023Наука и техника

Найдена новая статуя Моаи на острове Пасхи

В кратере вулкана на острове Пасхи найдена новая статуя Моаи

Фото: Ma'u Henua / AFP / Getty Images

На острове Пасхи в кратере вулкана нашли новую статую головы Моаи — одну из знаковых достопримечательностей региона. Об этом сообщает местная община коренных народов Мау Хенуа, краткий обзор приводит портал Phys.org.

Культовое изваяние в виде головы удалось обнаружить случайно 21 февраля команде добровольцев из трех чилийских университетов, сотрудничающих в проекте по восстановлению болотистой местности в кратере вулкана Рано Рараку. Лагуна в кратере начала высыхать начиная с 2018 года, в результате чего и оголилась статуя. Уникальность открытия подчеркивается тем, что голова в этой местности была зафиксирована впервые.

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Исследователи сообщают, что как минимум за последние 200 или 300 лет лагуна была глубиной три метра, что означает, что ни один человек не мог оставить там Моаи за этот период. Сама статуя достигает высоту 1,6 метра, ее нашли лежащей на боку и смотрящей в небо. Характер лица определяется как «выраженный, с узнаваемыми чертами, но без четкого определения».

Сейчас команда ищет финансирование для продолжения исследования. Однако перемещать куда-либо для этого статую не будут, против выступила община Рапа-Нуи.

Моаи — это монолитные резные каменные фигуры с удлиненными лицами и без ног, которые в основном создавались из туфа — разновидности вулканического пепла. Эти истуканы, как и вулкан, поблизости которого их находят, являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Елена Апазиди
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