Польский мэр пожаловался на взлом его телефона

Мэр Сопота Яцек Карновский пожаловался, что его телефон взломали шпионским ПО Pegasus

Мэр польского города Сопота Яцек Карновский пожаловался на то, что за ним была установлена слежка с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом сообщила газета Wyborcza.

По словам чиновника, оппоненты следили за ним во время подготовки оппозиционной кампании перед выборами в Сенат в 2017-2018 гг. Доказательство того, что телефон Карновского был взломан, появилось в журналистском расследовании Pegasus Project. В рамках Pegasus Project журналисты из разных стран при поддержке некоммерческой организации Forbidden Stories выявляют шпионаж правительств за оппонентами, активистами и бизнесменами.

«Это нарушение неприкосновенности частной жизни и человеческого достоинства. Те, кто держал своих политических оппонентов под наблюдением, должны сидеть в тюрьме», — заявил Карновский.

При этом представители консервативной польской партии «Право и справедливость» подтвердили, что покупали сложное шпионское ПО, но не согласились с обвинениями в том, что оно использовалось против политических противников.

Программное обеспечение Pegasus разработано израильской NSO Group, а в числе пострадавших от него назывались, например, Павел Дуров и премьер-министр Индии.

