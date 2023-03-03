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14:31, 3 марта 2023Спорт

Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца перед смертью

Дочь Пеле рассказала, что последним желанием отца была победа Аргентины на ЧМ-2022

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Кели Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, рассказала о последнем желании отца. Она высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам дочери экс-игрока, он тяжело пережил вылет сборной Бразилии с чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022), после чего решил поддерживать Аргентину. «Кубок мира должен остаться в Южной Америке, и Лионель Месси этого заслуживает», — говорил Пеле. По словам Насименто, трехкратный чемпион мира по состоянию здоровья не мог смотреть финал. «Однако он понимал, что Кубок взяла Аргентина, и был очень счастлив», — рассказала дочь Пеле.

Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал отказ внутренних органов. Легендарного футболиста похоронили 3 января на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос. Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира-2022 в серии пенальти 18 декабря.

Алексей Гусев
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