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23:23, 3 марта 2023Мир

Британский посол попала в скандал из-за наряда на встрече с Вучичем

РТРС: посол Британии в Сербии Маклауд надела платок с гимном Украины на встречу с Вучичем
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд попала в скандал из-за наряда на встрече с президентом республики Александром Вучичем. Об этом сообщается на сайте телеканала РТРС.

Маклауд надела на встречу с Вучичем сине-желтый шейный платок с вышитыми на нем стихами украинского гимна. Отмечается, что такой нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что после начала российской спецоперации страна не поставляла оружие и военную технику ни в Россию, ни на Украину, а также ни в одну другую страну, которую считает спорной с международной точки зрения. Так он ответил на распространившиеся в СМИ данные. Эти сведения опровергли и в Минобороны Сербии.

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Марина Совина
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