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12:51, 3 марта 2023Культура

Стало известно о состоянии Кустурицы после операции

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, что операция на правой ноге прошла успешно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал, что операция на правой ноге, которую ему сделали после перелома, прошла успешно. Информацией о своем состоянии он поделился в разговоре с ТАСС.

Кинематографист также поделился, что восстановление проходит долго из-за сложности перелома. «Необходимо лежать месяц, после этого потихоньку начнем [реабилитацию]. Но все прошло наилучшим образом», — сказал он.

Ранее режиссер заявил, что приедет в Россию на кинофестиваль «Дух огня», несмотря на недавно полученный перелом. Кустурицу госпитализировали с травмой ноги 1 марта. Отмечалось, что это произошло в Сербии, когда он неудачно упал на льду, после чего его доставили в больницу.

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Варвара Кошечкина
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