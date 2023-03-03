Стало известно о состоянии Кустурицы после операции

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, что операция на правой ноге прошла успешно

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал, что операция на правой ноге, которую ему сделали после перелома, прошла успешно. Информацией о своем состоянии он поделился в разговоре с ТАСС.

Кинематографист также поделился, что восстановление проходит долго из-за сложности перелома. «Необходимо лежать месяц, после этого потихоньку начнем [реабилитацию]. Но все прошло наилучшим образом», — сказал он.

Ранее режиссер заявил, что приедет в Россию на кинофестиваль «Дух огня», несмотря на недавно полученный перелом. Кустурицу госпитализировали с травмой ноги 1 марта. Отмечалось, что это произошло в Сербии, когда он неудачно упал на льду, после чего его доставили в больницу.