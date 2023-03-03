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14:49, 3 марта 2023Среда обитания

Дан прогноз рынку недвижимости в России

«Циан.Аналитика»: в 2023 году на рынке недвижимости России будет меньше новинок

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году вероятнее всего на рынке недвижимости в России появится меньше новинок. Такой прогноз сфере дал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что в стране нужно будет с помощью скидок стимулировать спрос. За 2022 год интерес к недвижимости снизился примерно на 20 процентов. Что касается цен, то там заметили стагнацию.

«Новинок, видимо, в этом году будет выходить меньше, чем в 2020-2022 годах. Будет снижение спроса на фоне падения доходов, эффекта от санкций и сохраняющихся внешних рисков, продолжение снижения номинальных цен предложения», — заявил Попов.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка спрогнозировала, что весной 2023 года первичное жилье в Москве подорожает на 3-5 процентов, а вторичное подешевеет к лету на 1,5-2 процента. Эксперт отметила, что сейчас на первичном рынке жилья в столице наблюдается стагнация, но не рецессия.

Нина Ташевская
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