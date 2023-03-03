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18:36, 3 марта 2023Мир

Фермеры на тракторах перекрыли центр Брюсселя во время акции протеста

РИА Новости: фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя из-за закрытия хозяйств

Фото: Yves Herman / Reuters

Тысячи фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя во время акции протеста из-за закрытия хозяйств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Сотрудники правоохранительных органов насчитали 2,7 тысячи тракторов. Организаторы акции заявляли об участии более трех тысяч сельскохозяйственных машин. Власти советуют избегать поездок в центральную часть города.

Отмечается, что активисты вышли на митинг из-за так называемого плана «Азот», разработанного правительством Фландрии, северного региона Бельгии. Согласно проекту, к 2025 году будут закрыты более 40 фермерских хозяйств. Создатели инициативы объясняют эту необходимость защитой окружающей среды и требованиями Европейского союза. В частности, наиболее пострадавшими хозяйствами окажутся свинофермы и птицефабрики, поскольку они, по мнению экологов, наносят серьезный ущерб окружающей среде.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Париже жители вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Организаторами митинга выступили левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций. Вышедшие на улицы французской столицы демонстранты настаивали на повышении зарплат и социальных выплат, а также они требовали заморозки цен на электроэнергию, введения налога за сверхприбыль и инвестирования в экологические проекты. На манифестации профсоюзов произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

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Варвара Кошечкина
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