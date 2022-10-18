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19:39, 18 октября 2022Мир

На манифестации в Париже начались столкновения между полицией и демонстрантами

Столкновения между протестующими и полицией начались в Париже на демонстрации профсоюзов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже на манифестации профсоюзов начались столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие вышли на митинги с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда из-за роста стоимости жизни. В манифестациях приняли участие работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения.

В демонстрации также участвовали сторонники движения «желтые жилеты», молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из Black bloc. Всего на протесты вышло больше тысячи человек.

Демонстранты разбили витрины банков, разрушили остановки, подожгли мусорные баки, забросали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ сотрудники полиция применила слезоточивый газ.

Ранее в Париже жители вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Организаторами митинга выступили левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций. Вышедшие на улицы французской столицы демонстранты настаивают на повышении зарплат и социальных выплат, а также требуют заморозки цен на электроэнергию, введения налога за сверхприбыль и инвестирования в экологические проекты.

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Анжелика Бережная
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