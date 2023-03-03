В Совфеде объяснили страх США перед Китаем

Сенатор Пушков: панический страх США перед Китаем имеет весомые технологические основания

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что страх Вашингтона перед Пекином обусловлен лидерством Китая в большинстве ключевых технологий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Почти панический страх перед Китаем, который периодически накрывает США, (...) имеет под собой весомые технологические основания», — уверен сенатор. По его словам, последним случаем, вызвавшим у Вашингтона страх, был инцидент с китайским аэростатом над территорией Штатов.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. На следующий день военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной.