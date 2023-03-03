РИА Новости: власти Брянской области опровергли информацию о работе систем ПВО в городе

Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО) в Брянске. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, громкие звуки над городом были слышны из-за истребителя, который преодолел звуковой барьер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва. По их данным, предварительно это сработала система ПВО.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.