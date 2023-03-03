В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции

СК: за год в России на 9% выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции

За прошлый год Следственный комитет (СК) России передал в суды около 10 тысяч уголовных дел о коррупции. По сравнению с 2021 годом их число выросло на девять процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В общей сложности в 2022 году СК направил в суд почти 89 тысяч уголовных дел. Из них 18 тысяч пришлось на экономические преступления. Ведомство уточнило, что за преступления коррупционной направленности было привлечено 418 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Об увеличении коррупционных случаев в стране в конце года заявляли бизнесмены, опрошенные Торгово-промышленной палатой России (ТПП). С проявлениями коррупции столкнулись 58 процентов российских предпринимателей, причем более половины опрошенных связывают увеличение количества взяток с санкциями.

Самой коррумпированной отраслью бизнесмены считают вывоз твердых коммунальных отходов (47,3 процента), следом идут контроль за предпринимательской деятельностью и получение разрешений и лицензирование (по 38 процентов). Более чем в два раза выросло число тех, кто считает самой коррумпированной сферу госзакупок — 31,7 процента против 12,7 процента год назад.

Причем ситуация с взяточничеством в стране может ухудшиться на фоне проведения специальной военной операции, предупредила ранее заведующая проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Дина Крылова. В начале февраля спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон 44-ФЗ о госзакупках, который является одним из главных государственных механизмов для борьбы с коррупцией. Крылова считает, что мера может убить экономику России.