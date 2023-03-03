Занятия в российской школе отменили из-за сообщения о вооруженном нападении

В одной из школ Калуги отменили занятия после сообщения о вооруженном нападении

В Калуге в одной из школ отменили занятия из-за поступившего сообщения о вооруженном нападении. Об этом сообщили в министерстве науки и образования Калужской области, передает ТАСС.

«Сегодня с утра поступила информация о возможном вооруженном нападении на здание 14-й школы. Правоохранительные органы приняли решение об эвакуации школьников и начали проверку школьной территории», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что правоохранители не нашли опасных объектов и признаков нападения, но было принято решение отменить занятия в школе в связи с произошедшими в Брянской области днем ранее, 2 марта, событиями.

По данным городской управы, сообщение о минировании поступило да начала учебных занятий, поэтому был объявлен день самоподготовки.

Ранее поступило сообщение о минировании здания правительства Белгородской области, которое оказалось ложным. В свою очередь, в Улан-Удэ неизвестный сообщил о минировании военного комиссариата

