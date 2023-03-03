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18:55, 3 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об угрозах украинских силовиков перешедшим в МВД РФ полицейским

РИА Новости: украинские силовики угрожают расправой полицейским, перешедшим в МВД России

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Украинские силовики угрожают расправой, в том числе расстрелом, перешедшим в МВД России полицейским. Об этом заявил бывший сотрудник МВД Украины, оставшийся работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой российскими силами, передает РИА Новости.

«На тех, кто остался здесь, оказывалось давление. Нам угрожают, нашим родственникам, нам приходят эсэмэски с угрозами. В данный момент украинская связь практически недоступна, сим-карты выкинули, но передаются через людей такие угрозы, что нас в первую очередь расстреляют, ноги-руки отрубят», — рассказал он.

По его словам, были случаи гибели: «В Энергодаре погиб сотрудник, подорвали в Бердянске». Он подчеркнул, что работники МВД все равно продолжат выполнять свои обязанности до последнего.

Ранее военнослужащего Вооруженных сил России приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы. Как сообщалось, военный нес службу на блокпосту в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области республики. Офис генерального прокурора страны отметил, что его обвинили в «нарушении законов и обычаев войны».

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Кристина Есикова
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