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00:24, 3 марта 2023Спорт

Английский футболист рассказал о помощи Роналду в свидании с мисс Калифорния

Футболист Дэнни Симпсон рассказал, что знакомство с Роналду помогло ему во время свидания

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Бывший защитник английского «Лестера» Дэнни Симпсон рассказал, как футболист Криштиану Роналду помог ему во время свидания с мисс Калифорния. Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на подкаст Under The Cosh.

Футболист вспомнил, что познакомился с мисс Калифорния во время предсезонного турне в Лос-Анджелесе и пригласил девушку на ужин. Он подчеркнул, что свидание проходило не очень хорошо, однако ситуацию улучил Роналду. Он зашел в тот же ресторан, поздоровался с Симпсоном и поговорил с ним немного.

После этого поведение девушки изменилось. «Она спросила: "Откуда ты знаешь Роналду?" Я сказал: "Раньше я играл с ним", как будто это ничего не значило. С этой секунды она стала совершенно другим человеком, и все потому, что Роналду поздоровался со мной», — заявил спортсмен.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. После перехода в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года форвард стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Анастасия Борисова
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