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06:34, 3 марта 2023Интернет и СМИ

У президента США заподозрили потерю способности говорить

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден теряет способность говорить. Об этом заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Журналист опубликовал фрагмент выступления американского лидера, отметив в его речи множество оговорок. «Можем показать еще миллион подобных отрывков, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — сказал Карлсон.

Ведущий указал, что репортерам было дано указание игнорировать тот момент, что у Байдена из-за возраста недостаток умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его преклонного возраста в контексте президентских выборов в 2024 году.

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Марина Совина
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