У президента США заподозрили потерю способности говорить

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить

Президент США Джо Байден теряет способность говорить. Об этом заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Журналист опубликовал фрагмент выступления американского лидера, отметив в его речи множество оговорок. «Можем показать еще миллион подобных отрывков, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — сказал Карлсон.

Ведущий указал, что репортерам было дано указание игнорировать тот момент, что у Байдена из-за возраста недостаток умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его преклонного возраста в контексте президентских выборов в 2024 году.