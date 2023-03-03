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20:13, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма и попал в СИЗО

В Подмосковье арестовали 53-летнего мужчину, зарезавшего соседа из-за шума и запаха табака

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Подмосковье суд арестовал и поместил в СИЗО 53-летнего местного жителя за убийство соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ведомства, днем 26 февраля фигурант зарезал мужчину около подъезда в Пушкине. Он объяснил на допросе, что сделал это, так как давно конфликтовал с погибшим — из его квартиры всегда доносился шум и запах табачного дыма.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области 33-летнему россиянину дали девять лет колонии за убийство друга. Причиной конфликта стала просьба приятеля в очередной раз дать ему сигарету.

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Екатерина Власова
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