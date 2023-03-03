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00:53, 3 марта 2023Мир

Двух американцев арестовали за передачу России авиационных технологий

Минторг США: двух американцев арестовали за передачу авиационных технологий в Россию

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Двое американцев арестованы в США за передачу России технологий. Об этом заявил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет об авиационной сфере. Аресты были проведены 2 марта в Канзас-Сити.

Ранее в администрации президента Джо Байдена объяснили, что вводимые Соединенными штатами рестрикции против российских компаний и физических лиц, среди прочего, направлены на то, чтобы воспрепятствовать получению технологий российскими военными.

За нарушение режима санкций в США предусмотрена уголовная ответственность. Так, в декабре 2019 года, задолго до начала спецоперации России на Украине, окружной суд США по Южному округу штата Джорджия вынес решение об аресте в отношении Олега Никитина, задержанного в США за попытку в обход санкций через посредников приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в Арктике.

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Марина Совина
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