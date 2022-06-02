В Белом доме раскрыли задачу новых ограничений против России

В Белом доме заявили, что новые ограничения против России призваны пресечь обход санкций

В Белом доме раскрыли задачу новых ограничений, введенных Соединенными Штатами против России — они призваны пресечь обход санкций. Об этом говорится в соответствующем заявлении администрации президента Джо Байдена.

В документе сообщается, что помимо российских чиновников, бизнесменов и элитной собственности под новые санкции попали «компании, имеющие ключевое значение для попыток России обойти санкции».

Уточняется, что Министерство торговли США внесло в санкционный список 71 лицо из России и Белоруссии, что лишает их возможности приобретать товары США или продукцию иностранного производства, созданную на основе определенных американских технологий или программного обеспечения. Тем самым Вашингтон стремится воспрепятствовать получению технологий российскими военными.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против представителя МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Кроме того, в санкционные списки попали три самолета и семь яхт, связанных с россиянами.