Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении

Уролог Эндрю Сан: важную роль в сексуальном влечении мужчины играют тестостерон и эстроген

Важную роль в мужском сексуальном возбуждении играет не только тестостерон, но и «женский» гормон эстроген, рассказал уролог Эндрю Сан. В статье для Men's Health врач и его коллеги развеяли миф о главной роли тестостерона в мужском влечении.

Сан рассказал, что большинство его пациентов с проблемами в интимной жизни уверены, что у них низкий уровень тестостерона. Однако в поддержании мужского либидо одну из главных ролей играет эстроген, который считается женским половым гормоном, констатировал он.

«Некоторые мужчины предполагают, что эстроген подавляет их тестостерон. Поэтому они принимают таблетки для снижения уровня эстрогена. Эстроген и тестостерон на самом деле уравновешивают и поддерживают друг друга в любом организме. Полное подавление эстрогена — верный способ разрушить мужское либидо», — предупредил уролог.

Это правда, что тестостерон связан с либидо у многих мужчин. Люди поняли это задолго до того, как узнали, что такое гормоны. Они поняли, что кастрация или травмы яичек влияют на сексуальную жизнь мужчин. Однако лечение тестостероном может не привести к результату, на который многие рассчитывают Эндрю Сан уролог

Уровень дофамина, серотонина и окситоцина тоже играют роль в либидо, добавил уролог Джастин Хоуман. Уровень этих гормонов снижается при стрессе и беспокойстве, что влечет за собой потерю сексуального желания. То же самое можно сказать и о социальных факторах, таких как проблемы в отношениях, отметил врач.

Если вы абсолютно здоровы, но не в восторге от своего партнера, сексуальное желание пропадет Джастин Хоуман уролог

Сексопатолог Мадлен Эспозито-Смит рассказала, что причиной снижения либидо могут стать и болезни. «Диабет, заболевания почек и печени, резкий скачок веса, заболевания щитовидной железы и даже апноэ во сне могут вызывать снижение уровня тестостерона и, следовательно, либидо. Процесс часто можно обратить вспять, избавившись от проблем со здоровьем», — резюмировала она.

Ранее специалисты по питанию Саманта Билтон, Дрю Смит и Брайан Куок Ле развеяли мифы об эффективности афродизиаков. Они заявили, что шоколад и устрицы не повышают либидо.