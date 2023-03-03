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10:23, 3 марта 2023Мир

Военные НАТО и Украины смоделировали следующее наступление ВСУ

NYT: следующее наступление ВСУ может быть направлено в сторону российского Крыма

Фото: Alex Babenko / Reuters

Высокопоставленные военные Украины и НАТО во время командно-штабных учений на базе в ФРГ смоделировали будущее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону российского Крыма. Об этом пишет американская газета The New York Times.

На мероприятии, в котором принял участие глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, генералитет альянса совместно с высшим командованием ВСУ в качестве наиболее вероятного сценария рассмотрел будущее наступление украинской армии в направлении сухопутного перешейка, соединяющего материк и Крымский полуостров.

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Глеб Бажуткин
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