Военные НАТО и Украины смоделировали следующее наступление ВСУ

NYT: следующее наступление ВСУ может быть направлено в сторону российского Крыма

Высокопоставленные военные Украины и НАТО во время командно-штабных учений на базе в ФРГ смоделировали будущее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону российского Крыма. Об этом пишет американская газета The New York Times.

На мероприятии, в котором принял участие глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, генералитет альянса совместно с высшим командованием ВСУ в качестве наиболее вероятного сценария рассмотрел будущее наступление украинской армии в направлении сухопутного перешейка, соединяющего материк и Крымский полуостров.