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17:22, 28 февраля 2023Россия

Российский офицер спецназа описал возможное наступление ВСУ на Крым

Офицер спецназа Матвийчук заявил об отсутствии у ВСУ ресурсов для наступления на Крым

Фото: Yevhen Titov / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент недостаточно ресурсов, чтобы реализовать наступление на Крым. С таким мнением в разговоре с «МК» выступил военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

По его словам, чтобы начать наступление на Крым, ВСУ необходимо выйти на херсонское направление, уйти к Перекопу и наступать по перешейку. «Подобное было реализовано один раз в Гражданскую войну Красной армией. Не думаю, что сейчас украинская армия способна пройти через "огневое болото" Сиваш», — заявил он.

Матвийчук также отметил, что ВСУ должно создать шестикратное превосходство — увеличить группировку до 250-300 тысяч человек, однако в этом случае надо будет снимать войска с других участков. Бывший офицер предположил, что заявления о наступлении являются моральной поддержкой для украинских бойцов и демонстрацией активности для западных стран.

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Отвечая на вопрос журналистов, когда ждать активности от Киева, Матвийчук заявил, что, вероятно, весной ВСУ предпримут ряд контрнаступлений на запорожском направлении, попытаются форсировать Днепр и перейти на его левый берег в Херсонской области. «Свое наступление они, вероятнее всего, планируют усилить танками, которые ожидают от Запада. Сейчас у Украины есть сухопутная группировка пехоты, но нет техники и артиллерии, которые могли бы обеспечить им наступление», — отметил он.

Матвийчук добавил, что Крым сейчас является «основной головной болью НАТО». Бывший офицер уточнил, что Россия сосредоточила на полуострове большую группировку авиации и сухопутных войск, кроме того, там базируется Черноморский флот. «Он пока еще не вступал в боевые действия, но если это произойдет, то мало никому не покажется», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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