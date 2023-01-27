В США предположили будущее наступление ВСУ на Крым

Бывший генерал армии США Маркс спрогнозировал будущее наступление ВСУ на Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе весеннего наступления будут наступать на крымском направлении, спрогнозировал бывший генерал-майор армии США Джеймс Маркс. Его цитирует CNN.

«Очевидно, что в случае успеха у украинцев появится возможность закрепить за собой сухопутный коридор, отделяющий полуостров от материка, и отрезать российские силы в Крыму», — предположил он.

Военный в отставке отметил, что наступление на Крым будет для ВСУ очень сложной задачей. Маркс также предположил, что украинская армия постарается продвинуться на харьковском направлении фронта.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Беа Ходжес заявил, что ВСУ будут использовать западные танки для наступления на Мариуполь и Мелитополь.