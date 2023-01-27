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14:26, 27 января 2023Мир

В США заявили о будущем наступлении Украины на Мариуполь

Politico: ВСУ использует западные танки для наступления на Мариуполь и Мелитополь

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют предоставленные Западом танки для наступления Мариуполь и Мелитополь. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса.

По мнению военного, Киев постарается перерезать сухопутный мост России с Крымом. «Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору», — заявил он.

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Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. По его словам, эти ракеты необходимы Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по Крыму, поскольку с территории полуострова осуществляются запуски беспилотников.

Правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

25 января Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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