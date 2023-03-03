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14:40, 3 марта 2023Мир

Россия заявила о планах США на долгосрочную военную поддержку ВСУ

В МИД России заявили, что поддержка ВСУ от США рассчитана на долгосрочную перспективу
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Власти США планируют продолжать военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в долгосрочной перспективе. Об этом сказано в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что в годовщину начала специальное военной операции Москвы на Украине Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на два миллиарда долларов. Отмечается, что в него войдут несколько типов беспилотников, авиационный комплекс «CyberLux К8», боеприпасы для РСЗО «HIMARS» и ракетные системы с лазерным наведением, снаряды, оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты.

«Вашингтон не скрывает, что данное оборудование будет специально заказываться у производителей, а это значит, что процесс укрепления ВСУ рассчитан на долгосрочную перспективу», — подчеркнули в ведомстве. В МИД добавили, что это намеренике подтверждает готовность обучать украинских военных столько, сколько потребуется.

Ранее в МИД заявили, что целью «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского является создание антироссийской коалиции. Там добавили, что киевские власти отметили годовщину начала СВО очередной порцией русофобских заявлений.

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Виктория Кондратьева
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