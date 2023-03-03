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01:09, 3 марта 2023Россия

Правоохранители назвали вероятную причину взрыва под Коломной

ТАСС: взрыв под Коломной произошел в воздухе, речь может идти о беспилотнике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Взрыв под Коломной произошел в воздухе. Такую версию выдвинули в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Источник агентства утверждает, что речь может идти о беспилотнике, обломки которого пока не обнаружены.

В свою очередь, Telegram-канал «112» пишет, что жители Коломны могли принять за взрыв пролет истребителя. А кадры с ярким светом в небе являются заревом от теплиц.

Спасатели до сих пор не нашли признаков взрыва после проверки ряда потенциальных объектов. В Министерстве энергетики области отчитались, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

О том, что в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщила Baza. По данным канала, он был слышен практически во всех районах города.

28 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

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Марина Совина
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