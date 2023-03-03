Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о работе артиллерии в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер»: пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне огневого поражения

Все пути снабжения и отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут) находятся в зоне огневого поражения артиллерии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал военнослужащий подразделения, передает РИА Новости.

«Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно», — заявил он. Военный сообщил, что бойцы ЧВК отрезают ВСУ от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском. При этом, по его словам, украинские военнослужащие делают другие дороги, которых нет на карте.

Он подчеркнул, что погодные условия препятствуют передвижению военных ВСУ: «Распутица большая, тяжелая техника вязнет, застревает». Как утверждает боец «Вагнера», все дороги к Артемовску простреливаются, а застрявшая техника — «отличная мишень». Кроме того, военный отметил успешное взятие под контроль возвышенности, которая является для этой местности стратегической. С нее видны окрестности и все подъездные пути, находящиеся севернее города, на данном участке ВСУ уже не сможет проехать, добавил он.

3 марта боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военные атакуют инфраструктуру покинутых населенных пунктов в районе Артемовска, пытаясь остановить окружение города, о котором ранее заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.