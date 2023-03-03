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10:52, 3 марта 2023Россия

В Петербурге открыли молодежный клуб «Вагнеренок»

«Ъ»: в Санкт-Петербурге на базе «ЧВК Вагнер Центра» открылся молодежный клуб «Вагнеренок»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на базе «ЧВК Вагнер Центра» в начале 2023 года открылся молодежный клуб «Вагнеренок», сообщает «Коммерсантъ».

На встречи с участниками объединения уже приглашали депутатов и сотрудников силовых структур. Первое мероприятие «Вагнеренка» состоялось 29 января, гостем на нем был депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Участниками встречи стали 13 человек.

Официальная группа «Вагнеренка» в соцсети «Вконтакте» заработала 16 февраля. В описании сообщества говорится, что клуб является «единой платформой для развития молодых ребят», которая действует при поддержке бизнес-центра «ЧВК Вагнер Центр».

Куратором клуба назначили бывшего члена молодежного парламента Санкт-Петербурга 18-летнего Александра Тронина. В январе его исключили из ЛДПР. С инициативой запустить молодежный клуб лично выступил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.

Для посещения клуба юные «вагнарята» могут получить освобождение от уроков в школе. С участниками «Вагнеренка» беседовал спецназовец Виктор Шмарковский, который заявил, что «излучает дельта-волны». На встрече 22 февраля мужчина также уверял, что его мозг может выдержать любой удар «из-за скопления жидкости в определенных зонах».

26 февраля Пригожин саркастически назвал трагедией санкции Евросоюза (ЕС) против его медиагруппы «Патриот».

ЕС в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении ЧВК «Вагнер», в него включены 11 физлиц и семь организаций. В санкционный список также была включена медиагруппа «Патриот», в которую входит РИА ФАН.

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Анна Щербакова
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