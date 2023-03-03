Момент ДТП с тремя погибшими в Москве попал на видео

В сети появились кадры момента смертельного ДТП на Варшавском шоссе в Москве

В сети появились кадры момента аварии на Варшавском шоссе в Москве, в которой погибли три человека. Их публикует столичный Дептранс в Telegram.

На видеозаписи видно, что автомобиль с крайней левой полосы резко повело в правую сторону, где он столкнулся со столбом и перевернулся. Кадры заканчиваются тем, что следующие за машиной авто замедляют движение.

Авария в столице близ станции метро «Нагатинская» произошла в ночь на 3 марта. По данным МВД, погибли три человека, один пострадал. Из-за ДТП движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти, водителей призывали выбирать пути объезда.

Похожая авария произошла на юго-востоке Москвы. Там на Братиславской улице Chevrolet, за рулем которого находился 19-летний водитель, выехал на встречную полосу, а затем наехал на мачту городского освещения. Три человека погибли.