Путин расширил круг задач военкоматов

Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ дополняет положение о военкоматах от 2012 года, расширяя их круг обязанностей. Согласно документу, военные комиссариаты также будут выполнять «иные задачи», предусмотренные федеральными законами, актами президента и правительства, а также нормативными правовыми актами Минобороны России.

Ранее Путин пообещал, что всем ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветеранов и инвалидов боевых действий. Президент подчеркнул, что теперь эти люди получили российское гражданства, и государство должно предоставить им поддержку.