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17:02, 3 марта 2023Россия

Путин расширил круг задач военкоматов

Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ дополняет положение о военкоматах от 2012 года, расширяя их круг обязанностей. Согласно документу, военные комиссариаты также будут выполнять «иные задачи», предусмотренные федеральными законами, актами президента и правительства, а также нормативными правовыми актами Минобороны России.

Ранее Путин пообещал, что всем ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветеранов и инвалидов боевых действий. Президент подчеркнул, что теперь эти люди получили российское гражданства, и государство должно предоставить им поддержку.

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Константин Лысяков
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