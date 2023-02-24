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01:52, 24 февраля 2023Россия

Путин пообещал присвоить статус ветерана ополченцам Донбасса

Путин пообещал присвоить статус ветерана боевых действий раненным ополченцам Донбасса

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал обещание, что всем ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ, сообщает ТАСС.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», — заявил он.

Глава государства добавил, что теперь эти люди получили российское гражданства и отметил, что государство должно предоставить им поддержку, наделив статусом ветерана боевых действий России тех, кто сражался за Донбасс и получил ранения, в связи с чем был вынужден покинуть ряды бойцов еще до того, как в состав страны вошли новые регионы.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал условие для переговоров по Украине. По его словам, переговоры могут состояться, если западные страны и украинские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов.

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Марина Совина
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