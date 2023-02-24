Путин пообещал присвоить статус ветерана ополченцам Донбасса

Путин пообещал присвоить статус ветерана боевых действий раненным ополченцам Донбасса

Президент России Владимир Путин дал обещание, что всем ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ, сообщает ТАСС.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», — заявил он.

Глава государства добавил, что теперь эти люди получили российское гражданства и отметил, что государство должно предоставить им поддержку, наделив статусом ветерана боевых действий России тех, кто сражался за Донбасс и получил ранения, в связи с чем был вынужден покинуть ряды бойцов еще до того, как в состав страны вошли новые регионы.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал условие для переговоров по Украине. По его словам, переговоры могут состояться, если западные страны и украинские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов.