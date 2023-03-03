МИД обратился к принуждаемым вступать в ВСУ россиянам и белорусам

МИД: РФ готова принять белорусов и россиян, которых вынуждают вступить в ВСУ

Россия готова принять находящихся на территории Украины россиян и белорусов, которых вынуждают воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 3 марта.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что на фоне заявлений властей Украины относительно Крыма появилась информация о том, что в стране «рассматривают возможность поставить граждан России и Белоруссии, находящихся на Украине, перед выбором: воевать в составе ВСУ или быть депортированными».

«Готовы принять всех жертв киевского режима в России», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МИД России обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма.