В МИД обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма

В МИД России заявили, что власти Украины продолжают планировать военный захват Крыма

Украинские власти продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом заявили в МИД России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве также напомнили, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В МИД предположили, что таким образом американские власти «рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам».

В ведомстве также заявили, что 50-летний срок санкций, которые ввела Украина против России, отражает представление Киева о продолжительности российско-украинского конфликта.