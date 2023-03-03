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14:56, 3 марта 2023Бывший СССР

В МИД обвинили Украину в планировании военного захвата Крыма

В МИД России заявили, что власти Украины продолжают планировать военный захват Крыма

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украинские власти продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение ударов по полуострову. Об этом заявили в МИД России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве также напомнили, что заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. В МИД предположили, что таким образом американские власти «рассчитывают заработать дополнительные очки на "крымской кампании" к предстоящим выборам».

В ведомстве также заявили, что 50-летний срок санкций, которые ввела Украина против России, отражает представление Киева о продолжительности российско-украинского конфликта.

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Алевтина Запольская
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