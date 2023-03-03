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14:50, 3 марта 2023Забота о себе

Актриса Али Вонг рассказала о необычных отношениях с мужем после развода

Актриса Али Вонг рассказала, что смогла сохранить дружбу с бывшим мужем после развода
Али Вонг

Али Вонг. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Комедийная актриса Али Вонг призналась, что смогла сохранить необычные дружеские отношения с бывшим мужем Джастином Хакуту после недавнего развода. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Вонг и Хакуту объявили о расставании в апреле 2022 года после восьми лет брака. Эта новость произвела больший эффект, чем экс-супруги могли предположить. Она облетела сотни СМИ, и им не пришлось сообщать ее лично всем друзьям. «Я не ожидала, что это объявление получит такую огласку, — признается 40-летняя Вонг. — И больше всего меня поразила реакция моей матери».

Актриса добавила, что давно предупреждала мать о возможном расставании. Однако 82-летняя женщина долго не могла смириться с этой мыслью.

Она посмотрела мне в глаза и спросила: «Можете ли вы подождать, пока я умру?» Она буквально просила меня не жить для себя. Мне было чертовски тяжело справиться с ее страхом позора, который она ожидала. Однако потом она позвонила и заявила: «Я выжила». Мама и Джастин до сих пор регулярно видятся

Али Вонгактриса

Вонг говорит, что они с бывшим мужем остались не только хорошими родителями дочерям пяти и семи лет, но и лучшими друзьями.

Мы очень, очень близки. Мы лучшие друзья. Мы столько всего вместе прошли. Это очень нетрадиционный развод

Али Вонгактриса
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Хакуту несколько лет был менеджером Вонг. Они до сих постоянно обсуждают ее работы. Недавно они вместе посмотрели первые два эпизода сериала «Говядина», где актрисе досталась драматическая роль. «Али, это действительно хорошо», — оценил ее работу бывший супруг.

Али Вонг и Джастин Хакуту поженились в 2014 году. В 2015-м у них родилась первая дочь, а два года спустя — вторая.

Ранее стало известно, что страдающая от рассеянного склероза актриса Кристина Эпплгейт уходит из кино. Она появилась на премии Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с тростью и назвала ее своим последним публичным мероприятием.

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Вера Владзиевская
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