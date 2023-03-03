Сейсмолог РАН усомнился в прогнозе о мегаземлетрясениях по всему миру

Сейсмолог Кособоков усомнился в прогнозе о мощных землетрясениях по всему миру в марте

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Владимир Кособоков в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в прогнозе о мегаземлетрясениях по всему миру в марте.

Ранее сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предрек некоторым странам в марте 2023 года мощные землетрясения. По его словам, с 3 по 7 марта может возникнуть большая сейсмическая активность на фоне сближения планет. Подземные толчки предсказали 12 точкам планеты. Уточняется, что магнитуда может достигнуть 8,5 и выше.

Хугербитс отметил, что в наиболее опасной зоне оказались юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова.

Этот сейсмолог не был известен сейсмологам до того момента, пока он не появился со своими абсурдными прогнозами Владимир Кособоков ученый-сейсмолог

«Следовать его рекомендациям и тем самым предполагать, что он что-то действительно предсказывает, — это можно к шаману обратиться и узнать у него, будет ли какое-либо событие или нет. В достоверность такого прогноза верить не стоит», — заявил Кособоков.

2 марта стало известно, что в акватории Тихого океана у Курильских островов произошло второе за день землетрясение — его магнитуда составила 5. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. В результате трагедии погибли более 40 тысяч человек.