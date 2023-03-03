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10:17, 3 марта 2023Мир

Названо главное препятствие для продления зерновой сделки

РИА Новости: переговоры по зерновой сделке застопорились из-за отсутствия гарантий для РФ

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Переговоры по продлению черноморской зерновой сделки под эгидой ООН застопорились из-за отсутствия продвижения по вопросу гарантий для РФ в области доступа агропродукции и аммиака на международный рынок и других проблемных моментов. Об этом РИА Новости сообщили источники, задействованные на переговорах.

«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — говорится в сообщении источника.

Собеседник агентства также выразил надежду, что контакты на высшем уровне поспособствуют дальнейшему успеху переговоров по сделке, истекающей 18 марта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки, но для этого надо соблюдать ее условие. До этого начать переговоры о продлении договоренностей попросила Украина, обратившись по этому поводу к Турции и ООН.

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Виктория Кондратьева
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