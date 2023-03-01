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17:01, 1 марта 2023Мир

Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки

Лавров заявил Чавушоглу, что для продолжения зерновой сделки надо учитывать интересы РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки при одном условии, его назвал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Слова главы российского внешнеполитического ведомства приводит «Интерфакс».

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — заявил он.

Кроме того, министры поделились мнениями касательно российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отмечается, что они затронули тему помощи для Турции в устранении последствий землетрясения.

Ранее Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке. Уточняется, что Киев отправил письмо с соответствующим запросом, поскольку до срока истечения сделки осталось немного времени.

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Виктория Кондратьева
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