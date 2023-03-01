Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки

Лавров заявил Чавушоглу, что для продолжения зерновой сделки надо учитывать интересы РФ

Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки при одном условии, его назвал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Слова главы российского внешнеполитического ведомства приводит «Интерфакс».

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — заявил он.

Кроме того, министры поделились мнениями касательно российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отмечается, что они затронули тему помощи для Турции в устранении последствий землетрясения.

Ранее Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке. Уточняется, что Киев отправил письмо с соответствующим запросом, поскольку до срока истечения сделки осталось немного времени.

