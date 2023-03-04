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08:20, 4 марта 2023Спорт

Российский вратарь забросил шайбу в матче АХЛ

Российский вратарь Петр Кочетков забросил шайбу в матче АХЛ

Фото: BOB FRID / Global Look Press

Российский вратарь «Чикаго Вулвс» Петр Кочетков стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Манитобы Мус». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 4 марта, и завершилась со счетом :4:1 в пользу команды из Чикаго. Россиянин в концовке третьего периода нанес точный бросок по воротам соперника, который снял вратаря.

«Чикаго Вулвс» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнс», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). АХЛ является вторым по значимости хоккейным турниром в Северной Америке.

Кочетков в нынешнем сезоне провел 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9. Голкипер является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

Алексей Гусев
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