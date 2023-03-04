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13:32, 4 марта 2023Спорт

Вратарь «Динамо» рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом

Вратарь «Динамо» рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом на съемках рекламы чипсов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о съемках в рекламе чипсов вместе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и хип-хоп-исполнителем Егором Кридом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, специалист возмутился опозданием музыканта на полтора часа. «Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил», — рассказал Лещук.

Вратарь добавил, что роль Черчесова предусматривала 20-30 минут съемок. «А мы потом десять часов продолжали. Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь», — отметил Лещук.

Голкипер является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Алексей Гусев
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