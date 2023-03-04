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04:08, 4 марта 2023Мир

ЕС призвали переходить к экономике военного времени

Тьерри Бретон: оборонной промышленности ЕС следует перейти к экономике военного времени

Фото: Johanna Geron / Reuters

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности Европейского союза (ЕС) следует перейти к модели экономики военного времени. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, это необходимо для того, чтобы «удовлетворить потребности» Европы в оборонном производстве.

Бретон также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности».

Ранее Financial Times сообщала, что запасов вооружений Германии в случае войны хватит на несколько дней, а их пополнение обойдется в 20 миллиардов евро. При этом отмечается, что перспектива увеличения расходов на оборону до двух процентов ВВП, как требуют целевые показатели НАТО, небольшая. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в случае полномасштабного нападения на Германию, бундесвер не сможет держать оборону.

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Марина Совина
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