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12:13, 4 марта 2023Спорт

Чешская велогонщица избежала наказания за допинг благодаря собаке

Чешская велогонщица Катерина Нэш избежала наказания за допинг благодаря собаке

Фото: David Stockman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чешская велогонщица Катерина Нэш избежала четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В октябре 2022 года тест спортсменки дал положительный результат на стимулятор аппетита капроморелин, однако Нэш удалось уйти от ответственности благодаря своей собаке. Спортсменка заявила, что перорально давала препарат домашнему животному.

USADA провело расследование, в результате которого удалось выяснить, что капроморелин может попасть в организм человека посредством контакта с кожей. Нэш также предоставила рецепт, выписанный ветеринаром ее собаке. В итоге обвинения с велогонщицы были сняты.

Капроморелин отсутствует в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), но запрещен правилами USADA и Международного союза велосипедистов (UCI).

Алексей Гусев
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