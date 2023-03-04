Чешская велогонщица избежала наказания за допинг благодаря собаке

Чешская велогонщица Катерина Нэш избежала наказания за допинг благодаря собаке

Чешская велогонщица Катерина Нэш избежала четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В октябре 2022 года тест спортсменки дал положительный результат на стимулятор аппетита капроморелин, однако Нэш удалось уйти от ответственности благодаря своей собаке. Спортсменка заявила, что перорально давала препарат домашнему животному.

USADA провело расследование, в результате которого удалось выяснить, что капроморелин может попасть в организм человека посредством контакта с кожей. Нэш также предоставила рецепт, выписанный ветеринаром ее собаке. В итоге обвинения с велогонщицы были сняты.

Капроморелин отсутствует в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), но запрещен правилами USADA и Международного союза велосипедистов (UCI).