Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 4 марта 2023Мир

Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента Метсола сообщила, что прибыла с визитом в Киев
Роберта Метсола

Роберта Метсола. Фото: Johhana Geron / Reuters

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев. Об этом чиновница написала в своем Twitter.

«Хорошо вернуться на Украину», — сообщила Метсола.

Публикацию она дополнила фотографией на темном, едва различимом фоне.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — резюмировала политик.

Ранее глава Европарламента заявила, что страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей. В феврале Роберта Метсола встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Байдена прооперировали в одной из клиник США
Украина попросила ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц
Раскрыты правила для отдыхающих в подмосковном лагере для взрослых
Гассиев нокаутировал соперника в первом бою после возвращения в тяжелый вес
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Миранчук стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в чемпионате Италии
Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах
Китайский производитель дронов опроверг продажи на AliExpress
На сына Байдена заявили в прокуратуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.