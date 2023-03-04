Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента Метсола сообщила, что прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев. Об этом чиновница написала в своем Twitter.
«Хорошо вернуться на Украину», — сообщила Метсола.
Публикацию она дополнила фотографией на темном, едва различимом фоне.
«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — резюмировала политик.
Ранее глава Европарламента заявила, что страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей. В феврале Роберта Метсола встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.