Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента Метсола сообщила, что прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев. Об этом чиновница написала в своем Twitter.

«Хорошо вернуться на Украину», — сообщила Метсола.

Публикацию она дополнила фотографией на темном, едва различимом фоне.

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — резюмировала политик.

Ранее глава Европарламента заявила, что страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей. В феврале Роберта Метсола встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.